Гейтс назвал тесты на короновирус в США пустой тратой времени и объяснил почему

Большинство тестов на коронавирус, которые делают в США, являются пустой тратой времени, поскольку результатов нужно ждать слишком долго. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft, миллиардер-филантроп Билл Гейтс, который ранее рассказал, что поможет человечеству дождаться вакцины от COVID-19.
"Прямо сейчас, когда вы ждете тест более трех дней, иногда семь дней, никто не должен платить за это и 1 доллара. Это безумие", – сказал он, передает CNBC.
"Этот тест – пустая трата времени. И все эти цифры количества проведенных тестов, большинство это просто пустая трата времени", – добавил Гейтс.
По его мнению, результаты тестирования должны быть доступны как можно скорее для того, чтобы человек, заразившийся коронавирусом, мог изменить свое поведение и не подвергать риску заражения других людей. Гейтс также заявил, что люди с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, не должны ждать результатов анализов больше 24 часов.
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По данным компании Quest Diagnostics, среднее ожидание результатов тестов для приоритетных пациентов (сюда включены госпитализированные больные, те, кому предстоит операция и медработники с симптомами заражения) составляет более двух дней, передает CNBC. Для всех остальных время, затрачиваемое на проведение тестирования, составляет более семи дней.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что с момента начала пандемии в стране было проведено более 55 млн тестов на коронавирус.
Согласно последним данным Университета Хопкинса, в США подтверждено 4 351 997 случаев заражения коронавирусом, умерли 659 374 человека.
Белый дом рекомендовал властям более 20 штатов ужесточить санитарные ограничения из-за коронавируса.
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