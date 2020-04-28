Гейтс рассказал, когда мир ждет возврат к нормальной жизни после коронавируса

Даже решения властей не вернут людей на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение могут предотвратить смертельный исход

Отмена ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, не будет означать возврат к нормальной жизни — это случится не раньше, чем через год или даже два. Такое мнение выразил филантроп и один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью газете Figaro.

"Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии", — пояснил Гейтс.

"С помощью системы тестирования и отслеживания мы можем быстро определить области заражения и контролировать их. Но мы не вернемся к совершенно нормальной деятельности, потому что люди будут очень обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение. Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход", – добавил он.

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По словам предпринимателя, работа над методами лечения крайне важна и должна продолжаться, однако именно разработка вакцин должна стать главным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни. "Почти вся работа по разработке вакцин ведется в частном секторе и, поскольку мы фонд Билла и Мелинды Гейтс являемся нейтральным игроком, а также обладаем связями со всеми экспертами (я поддерживаю контакт с большинством руководителей компаний), мы просим предоставить в распоряжение их производственные мощности. Я прошу их рассмотреть возможность производства 7 млрд доз вакцины, возможно даже 14 млрд доз", — рассказал он.

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Гейтс надеется на то, что США все же присоединятся к глобальной инициативе под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ – Ред), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом. Он выразил недоумение в связи с решением Вашингтона прекратить взносы в бюджет организации в разгар пандемии и выразил убеждение, что ВОЗ не могла исказить данные в угоду интересам одного государства.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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