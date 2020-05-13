"Гигантский провал": в США назвали дипломата, виновного в терактах 11 сентября

Американские власти случайно раскрыли личность саудовского дипломата, которого подозревают в причастности к самому страшному теракту в истории – 9/11, который произошел 11 сентября 2001 года.

Как сообщает Yahoo News, им оказался Муcсаед Ахмед аль-Джаррах. Именно это имя было указано в досье, которое подала в федеральный суд представительница ФБР Джилл Сэнборн в ответ на коллективный иск родственников жертв терактов.

Документ был подан еще в прошлом месяце, однако достоянием общественности он стал лишь в конце прошлой недели.

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Аль-Джаррах является сотрудником МИД Саудовской Аравии, и в 1999-2000 годах он работал в посольстве королевства в Вашингтоне. Позже он занимал различные должности в саудовских диппредставительствах в Малайзии и Марокко.

Данные ФБР о Джаррахе и степень его причастности к атакам засекречена, однако предполагается, что именно он оказал ключевую поддержку террористам "Аль-Каиды", которые угнали два самолета, чтобы врезаться в "башни-близнецы" Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Представитель семей жертв теракта Бретт Иглсон назвал это крупным прорывом и первым очевидным подтверждение связи между террористами и посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне.

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В то же время он отмечает, что раньше ФБР тщательно скрывало имя главного подозреваемого, а теперь само его назвало.

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"Это гигантский провал", – считает Иглсон, чей отец также погиб в результате атаки на ВТЦ.

Напомним, 11 сентября 2001 года боевики-смертники "Аль-Каиды" захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра и в здание Пентагона в штате Вирджиния. Четвертый захваченный лайнер разбился в Пенсильвании. В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли около 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. – получили ранения.

На 11 января 2021 года назначено судебное заседание по вопросу о смертной казни в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября.

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