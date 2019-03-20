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Гинекологу, оплодотворившему 50 пациенток, вынесли приговор

Сегодня, 17:17

Американец Дональд Клайн 30 лет использовал собственную сперму, когда доноров для оплодотворения не было

Гинекологу, оплодотворившему 50 пациенток, вынесли приговор США Американец Дональд Клайн 30 лет использовал собственную сперму, когда доноров для оплодотворения не было

Скандальная история 80-летнего американского гинеколога-мошенника из Индианаполиса Дональд Клайн стала известной на весь мир.

Репродуктолог 30 лет подряд использовал собственный биоматериал для оплодотворения пациенток, когда не было доноров. Причем женщин об этом он в известность не ставил.

Таким образом, полсотни пациенток получили совсем не то, на что давали свое согласие.

Обман раскрыли дети обманутых матерей. Они нашли друг друга в соцсетях и решили проверить – кто же их биологический отец. Когда правда раскрылась, дети Клайна подали на него в суд.

Впрочем, он получил лишь год условно и 500 долларов штрафа. Теперь возмущенные дети требуют у штата Индиана строже наказывать тех медиков, которые осмелятся так импровизировать с оплодотворением.

Напомним, что скандал вокруг доктора Клайна возник еще в 2017 году. Стоит отметить, что закон штата Индиана не запрещают врачам становиться донорами собственных пациентов.

Кроме того, сообщалось о другом случае в США, где арестовали сотрудника больницы города Финикс, одна из пациенток которой родила ребенка, находясь почти 10 лет в вегетативном состоянии. 

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Тег роды, гинекология, оплодотворение, репродуктивная медицина, сперма

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