Гинекологу, оплодотворившему 50 пациенток, вынесли приговор
Американец Дональд Клайн 30 лет использовал собственную сперму, когда доноров для оплодотворения не было
Скандальная история 80-летнего американского гинеколога-мошенника из Индианаполиса Дональд Клайн стала известной на весь мир.
Репродуктолог 30 лет подряд использовал собственный биоматериал для оплодотворения пациенток, когда не было доноров. Причем женщин об этом он в известность не ставил.
Таким образом, полсотни пациенток получили совсем не то, на что давали свое согласие.
Обман раскрыли дети обманутых матерей. Они нашли друг друга в соцсетях и решили проверить – кто же их биологический отец. Когда правда раскрылась, дети Клайна подали на него в суд.
Впрочем, он получил лишь год условно и 500 долларов штрафа. Теперь возмущенные дети требуют у штата Индиана строже наказывать тех медиков, которые осмелятся так импровизировать с оплодотворением.
Напомним, что скандал вокруг доктора Клайна возник еще в 2017 году. Стоит отметить, что закон штата Индиана не запрещают врачам становиться донорами собственных пациентов.
Кроме того, сообщалось о другом случае в США, где арестовали сотрудника больницы города Финикс, одна из пациенток которой родила ребенка, находясь почти 10 лет в вегетативном состоянии.
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