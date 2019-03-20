Гинекологу, оплодотворившему 50 пациенток, вынесли приговор

Американец Дональд Клайн 30 лет использовал собственную сперму, когда доноров для оплодотворения не было

Гинекологу, оплодотворившему 50 пациенток, вынесли приговор 2019-03-20T17:17:16+02:00 США Американец Дональд Клайн 30 лет использовал собственную сперму, когда доноров для оплодотворения не было

Скандальная история 80-летнего американского гинеколога-мошенника из Индианаполиса Дональд Клайн стала известной на весь мир.

Репродуктолог 30 лет подряд использовал собственный биоматериал для оплодотворения пациенток, когда не было доноров. Причем женщин об этом он в известность не ставил.

Таким образом, полсотни пациенток получили совсем не то, на что давали свое согласие.

Обман раскрыли дети обманутых матерей. Они нашли друг друга в соцсетях и решили проверить – кто же их биологический отец. Когда правда раскрылась, дети Клайна подали на него в суд.

Впрочем, он получил лишь год условно и 500 долларов штрафа. Теперь возмущенные дети требуют у штата Индиана строже наказывать тех медиков, которые осмелятся так импровизировать с оплодотворением.

Напомним, что скандал вокруг доктора Клайна возник еще в 2017 году. Стоит отметить, что закон штата Индиана не запрещают врачам становиться донорами собственных пациентов.

Кроме того, сообщалось о другом случае в США, где арестовали сотрудника больницы города Финикс, одна из пациенток которой родила ребенка, находясь почти 10 лет в вегетативном состоянии.

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