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Глава Boeing: проблемы в системе MCAS сыграли роль в катастрофах двух лайнеров

Сегодня, 00:20

Эксперты корпорации взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами

Фото: Pixabay
Глава Boeing: проблемы в системе MCAS сыграли роль в катастрофах двух лайнеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/843/587/5c884358736ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/843/587/5c884358736ed.jpg США Эксперты корпорации взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами

Сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщил в размещенном в четверг на сайте корпорации заявлении генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines. Самолет такой же модели разбился в Индонезии.

"Все подробности произошедшего будут приведены государственными органами в докладах по итогам расследований, — отметил глава Boeing, — однако после публикации предварительного доклада по расследованию катастрофы рейса 302 авиакомпании „Эфиопиан эйрлайнз" очевидно, что на обоих самолетах система улучшения характеристики маневренности, известная под названием MCAS, включилась в результате ошибочной информации об угле атаки".

По словам Меленберга, эксперты корпорации "взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами с тем, чтобы завершить разработку и загрузить усовершенствованное программное обеспечение, которое исключит повторение трагедий, подобных катастрофам рейса 610 авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр") и рейса 302 авиакомпании "Эфиопиан эйрлайнз". Завершение работ и сертификация этого программного обеспечения, по его словам, будет осуществлена "в ближайшие недели".

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.


Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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Источник:

ТАСС

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