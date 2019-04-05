Глава Boeing: проблемы в системе MCAS сыграли роль в катастрофах двух лайнеров
Эксперты корпорации взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами
Сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщил в размещенном в четверг на сайте корпорации заявлении генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines. Самолет такой же модели разбился в Индонезии.
"Все подробности произошедшего будут приведены государственными органами в докладах по итогам расследований, — отметил глава Boeing, — однако после публикации предварительного доклада по расследованию катастрофы рейса 302 авиакомпании „Эфиопиан эйрлайнз" очевидно, что на обоих самолетах система улучшения характеристики маневренности, известная под названием MCAS, включилась в результате ошибочной информации об угле атаки".
По словам Меленберга, эксперты корпорации "взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами с тем, чтобы завершить разработку и загрузить усовершенствованное программное обеспечение, которое исключит повторение трагедий, подобных катастрофам рейса 610 авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр") и рейса 302 авиакомпании "Эфиопиан эйрлайнз". Завершение работ и сертификация этого программного обеспечения, по его словам, будет осуществлена "в ближайшие недели".
Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.
Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.
Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Глава Boeing: проблемы в системе MCAS сыграли роль в катастрофах двух лайнеров". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Эфиопии обнародовали предварительный отчет о крушении Boeing 737
Пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя
В США создали комиссию по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737
Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS – системы улучшения характеристик маневренности
Boeing потерпел крушение в Эфиопии после столкновения с посторонним объектом – СМИ
Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера
Boeing протестировала новое программное обеспечение модели 737 Max
Изменения были внесены в систему улучшения характеристик маневренности