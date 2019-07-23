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Глава ФБР назвал главных оппонентов американских спецслужб

23 июля, 19:01

Навтором месте по степени угрозы после Китая находится Россия

Кристофер Рэй, фото krymr.com
Кристофер Рэй, фото krymr.com.

Главный вызов контрразведке США представляют в настоящее время действия спецслужб Китая. Такое мнение выразил во вторник директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.

"Я бы сказал, нет государства, представляющего сейчас для нашей страны более серьезную угрозу в сфере контрразведки, чем Китай", – заявил Рэй, выступая на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.

На просьбу председателя комитета Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) уточнить, какая страна находится в этом списке на втором месте, руководитель ФБР ответил: "Вероятно, Россия".

Ранее адмирал Филип Дэвидсон на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что Китай в долгосрочной перспективе представляет наиболее серьезную стратегическую угрозу для Соединенных Штатов и Индо-Тихоокеанского региона. 

"При помощи запугивания и экономического давления Пекин работает над распространением своей коммунистическо-социалистической идеологии с целью изменить, разрушить и подменить нынешний миропорядок", - полагает адмирал.

Ранее сообщалось, что разведывательное управление Министерства обороны США считает, что Россия и Китай представляют самую большую угрозу для этой страны в космосе.

Напомним, американский президент Дональд Трамп признал Россию угрозой в новой стратегии нацбезопасности США.

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Тег Россия, США, ФБР, рэй

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ТАСС

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