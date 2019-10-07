Глава Минэнерго США предлагал Трампу обсудить с Зеленским экономические и энергетические возможности

/ Фото: AFP

Глава Минэнерго США Рик Перри предлагал американскому лидеру Дональду Трампу переговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, но лишь для обсуждения рабочих вопросов.

Об этом Перри заявил журналистам, – сообщает CNN.

По словам министра, он "неоднократно просил президента об этом".

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Как отметил Перри, он говорил Трампу следующее: "Мы считаем, что в интересах США и Украины, чтобы вы и украинский президент поговорили и обсудили имеющиеся возможности". Перри подчеркнул, что предлагал обсудить вопросы, касающиеся экономики и энергетики, а не расследования деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Ранее Politico сообщила, что Перри может уйти в отставку в конце ноября из-за скандала вокруг этой беседы. По данным новостного портала Axios, Трамп заверил республиканцев в Палате представителей Конгресса США, что согласился побеседовать с Зеленским по настоятельной просьбе Перри.

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Представитель Минэнерго США сообщил CNN, что Перри не участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. Министр также заявил журналистам, что пока не намерен оставлять свой пост.

Напомним, США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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