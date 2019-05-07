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Глава Минфина США отказался передавать демократам налоговые декларации Трампа

7 мая, 02:17

Демократ Ричард Нил требовал предоставить ему налоговые декларации Трампа за последние 6 лет

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis.

Глава Минфина США Стивен Мнучин отказался предоставлять демократам в Палате представителей Конгресса США налоговые декларации президента страны Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Мнучина, распространенном пресс-службой ведомства.

"Основываясь на рекомендациях Минюста США, я установил, что у Конгресса нет на это законных прав, поэтому мы не будем раскрывать запрошенные сведения", — говорится в заявлении.

В начале апреля председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) потребовал от Службы внутренних доходов предоставить ему налоговые декларации Трампа за последние 6 лет и установил крайний срок для этого — 23 апреля. Нил обосновал свой запрос тем, что СВД обязана по закону проверять, платит ли президент США налоги. Демократ отметил, что комитет намерен выяснить, выполняют ли сотрудники службы данные функции надлежащим образом.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег США, Трамп, Минфин, декларации

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Источник:

ТАСС

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