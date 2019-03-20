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Глава Нацразведки США прибыл в Южную Корею, чтобы обсудить ситуацию в КНДР

Сегодня, 03:40

Он поделится с южнокорейскими коллегами разведывательной информацией

Фото: AFP
Глава Нацразведки США прибыл в Южную Корею, чтобы обсудить ситуацию в КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4a2/e3e/5c74a2e3e0bc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4a2/e3e/5c74a2e3e0bc6.jpg США Он поделится с южнокорейскими коллегами разведывательной информацией

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс находится с трехдневным визитом в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источник в правительстве Республики Корея.

По его данным, ожидается, что Коутс поделится с южнокорейскими коллегами разведывательной информацией, а также оценками касательно ситуации в КНДР. Планируется также выработать совместный подход в том, какие действия стоит предпринимать в отношении ядерной программы Пхеньяна.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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Тег США, КНДР, разведка, сеул

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Источник:

ТАСС

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