Глава нацразведки США сделал заявление по жалобе на разговор Трампа с Зеленским

Джозеф Магуайр / Фото: AFP

И.о. главы американской национальной разведки Соединенных Штатов Америки Джозеф Магуайр считает, представитель разведки США, который направил жалобу на разговор американского лидера Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, "сделал правильно".

В своем выступлении перед конгрессменами США в четверг Магуайр подтвердил, что автор жалобы выполнил все необходимые условия для предоставления такого вида информации.

Магуайр отметил, что жалоба "заслуживает доверия" и является "важной", хотя и отметил, что следствие в отношении справедливости сути жалобы не было проведено.

Такая оценка действий обличителя отличается от оценок, ранее озвученных президентом США Дональдом Трампом в которых он предполагает, что жалоба является частью межпартийной борьбы.

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Магуайр назвал дело "уникальным и беспрецедентным", из-за высокого уровня тех, о ком идет речь по делу.

"Все остальные случаи, которые возникали ранее перед этим комитетом, или комитетом Сената ... касались членов разведсообщества, которые на самом деле работали в организациях подотчетных директору национальной разведки. Эта жалоба отличается, поскольку касается лица, не из разведсообщества и в отношении которого директор по национальной разведке не имеет полномочий. Поэтому, эта отличается от жалоб, о которых мне известно", - заявил чиновник.

Глава национальной разведки США также назвал "беспрецедентно" открытым решения администрации Трампа обнародовать изложение разговора президента с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля. Это может негативно повлиять на дальнейшие разговоры с иностранными лидерами, отметил он.

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"Думаю, что в будущем лидеры в общении с нашим главой государства, могут быть осторожнее в том, что они говорят и ограничить общение с президентом, из-за обнародования", – заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что представители администрации президента США Дональда Трампа, а также сотрудники министерства юстиции знали о готовящейся жалобе неназванного сотрудника американской разведки на разговор американского лидера со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Ранее на сайте "Сегодня" был опубликован полный текст стенограммы разговора двух президентов, который стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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