Глава НАСА рассказал, зачем США нужны космические войска

Инициатива администрации президента США Дональда Трампа, предусматривающая создание Космических сил в качестве нового вида вооруженных сил страны, призвана предотвратить возможность отключения энергетической и банковской систем США в результате атаки или аварийной ситуации. Об этом рассказал директор НАСА Джим Брайденстайн в опубликованном в воскресенье интервью газете "Вашингтон экзаминер", – передает ТАСС.

По его словам, нанесение урона спутниковым системам Соединенных Штатов будет представлять собой "экзистенциальную угрозу" для энергосетей, а это означает, что Космические силы "как никогда необходимы". Он сравнил данную ситуацию с аналогичными угрозами для банковской системы. Брайденстайн объяснил, что и банки, и электроэнергетический сектор зависят от глобальной навигационной системы GPS ("Джи-пи-эс"), которая использует сигналы спутников из космоса.

"Для каждой банковской операции требуется синхронизирующий сигнал GPS. Другими словами, если пропадет GPS, в Соединенных Штатах не будет банковского обслуживания. Все будет парализовано, – подчеркнул директор НАСА. – Это становится экзистенциальной угрозой".

Работа энергосистемы страны, продолжил он, "также регулируется синхронизирующим сигналом GPS". "Мы как нация зависим <...> от космоса с того момента, как наши потенциальные противники назвали его "ахиллесовой пятой Америки", – указал Брайденстайн.

Противники США, считает он, "наращивают потенциал с целью лишить нас доступа к космосу". "И если они это сделают, то смогут поставить эту страну на колени", – полагает глава НАСА, не уточняя, о каких противниках идет речь.

В июне Трамп отдал распоряжение Пентагону приступить к созданию Космических сил в качестве полноценного вида ВС страны. Ранее он неоднократно высказывал такую идею, а в марте, выступая на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), заявил, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США необходимы Космические силы для защиты своих спутников от России и Китая. Как сообщает во вторник газета "Вашингтон пост", об этом он заявил в ходе своего визита в Бразилию.

Напомним, начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер заявил, что Британия должна готовиться к космическим атакам и заниматься обороной своих "жизненно важных спутников".

Выступая на лондонской конференции, чиновник обратил внимание на то, что правительство, промышленность и общество чрезвычайно зависят от космических проектов, которые обеспечивают коммуникацию и навигацию.

"Эта зависимость создает уязвимость. Нам грозит серьезная опасность со стороны тех, кто может попытаться подорвать наши возможности или лишить нас их", — подчеркнул Хиллиер.