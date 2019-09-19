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Глава Пентагона оптимистично оценил стратегию оборонных реформ Украины

19 сентября, 21:06

Министры обороны США и Украины Марк Эспер и Андрей Загороднюк провели телефонные переговоры

/ Фото: AFP

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что провел "продуктивный" телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Об этом он написал в Twitter.

"Я с оптимизмом смотрю на его видение Министерства обороны и приверженность оборонной и антикоррупционной реформам", –написал Эспер.

Он добавил, что выразил "неизменную поддержку" США суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Ранее Андрей Загороднюк озвучил три главных приоритета нового руководства ведомства: забота о военнослужащих, "настоящий" переход на стандарты НАТО и "безжалостная" борьба с коррупцией.

"Хотя, давайте отдадим должное Министерству обороны, Генеральному штабу и всем силам обороны, большая работа по переходу к стандартам НАТО уже была проведена, но она только началась", – подчеркнул министр.

Напомним, что о людях, занявших министерские кресла в новом правительстве Украины, вы можете узнать в статье "SMMщик, IT-шник и руководитель телеканала: что нужно знать о новом Кабмине" на нашем сайте.

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Минобороны Эспер Загороднюк

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