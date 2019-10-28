Глава Пентагона рассказал, чем будут заниматься войска США в Сирии

Соединенные Штаты хотят убедится, что ИГИЛ не получит доступ к нефтяным месторождениям

Марк Эспер / Фото: REUTERS/Erin Scott

США намерены защитить нефтяные месторождения на востоке Сирии, в том числе от террористической группировки "Исламское государство", и ответят на любую угрозу жизни своих военных, заявил в понедельник шеф Пентагона Марк Эспер.

"Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил в Дейр-эз-Зоре. Как я говорил, это включает в себя механизированные части и другие войск, и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать – ИГ и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту", – сказал Эспер.

При этом он подчеркнул, что США "ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там".

Ранее сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям этой провинции.

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Эспер заявил, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Турецкие СМИ в свою очередь сообщили, что в подконтрольную курдским ополченцам часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор прибыла американская колонна из 170 грузовиков с оружием и боеприпасами. По информации информационного агентства "Анадолу", в составе колонны – 17 единиц бронетехники и множество крытых грузовиков, предположительно, с оружием.

Безопасность колонны с воздуха обеспечивали американские вертолеты.

Ранее в США заявили, что после начала турецкого наступления на позиции курдов на севере Сирии из тюрем в этом регионе сбежали более сотни заключенных террористов "Исламского государства".

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

На прошлой неделе наступление прекратилось, а накануне стало известно, что Турция не планирует проводить новую операцию, в связи с чем президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Анкару в связи с военной кампанией "Источник мира".

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