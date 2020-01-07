Глава Пентагона уверяет, что США хотят не развязать войну с Ираном

«Мы хотим, чтобы произошла деэскалация ситуации и чтобы Тегеран начал переговоры с нами», - заявил Эспер

Марк Эспер / Фото: REUTERS/Erin Scott

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец. С соответствующим заявлением глава Пентагона выступил в интервью телекомпании CNN.

"Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец. — подчеркнул Эспер. — Как я говорил многим своим коллегам во время бесед в последние несколько дней, мы хотим, чтобы произошла деэскалация ситуации и чтобы Тегеран начал переговоры с нами. Мы считаем, что в настоящее время это было бы лучше всего".

В ответ на вопрос ведущей о том, считает ли он целесообразным убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана – Ред.) Касема Сулеймани, глава американского Минобороны отметил, что иранский генерал "был пойман с поличным". "Дело в том, что Сулеймани был пойман с поличным в Багдаде. Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских военных, дипломатов или объекты, — сказал Эспер. — Я думаю, мы приняли правильные меры, устранив этих игроков с поля боя".

Напомним, что ранее Пентагон был готов бомбить объекты культуры в Иране.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

В Иране разработали более 10 вариантов возмездия Америке за ликвидацию высокопоставленного генерала Касема Сулеймани в Ираке.

На фоне последнего обострения в отношениях с Ираном, которое привело к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, США передислоцировали свои бомбардировщики поближе к этой стране.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Иран воздержаться от дальнейших провокаций, поскольку эскалация конфликта на Ближнем Востоке никому не выгодна.

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