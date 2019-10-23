Глава Пентагона внезапно прилетел в Ирак: что будут обсуждать

На фоне переброски американских войск Марк Эспер прилетел в Багдад с необъявленным визитом

Марк Эспер / Фото: REUTERS/Erin Scott

Министр обороны США Марк Эспер прибыл необъявленным визитом в Багдад, где ранее в этом месяце прошли акции протеста против нищеты в стране, в результате которых более 100 человек погибли.

По данным арабского телеканала Al Arabiya, главу Пентагона ждут переговоры с иракскими властями.

В частности, Эспер встретится со своим иракским коллегой Эрфаном аль-Хияли и главой местного правительства Аделем Абделем Махди.

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Предположительной темой обсуждения может быть передислокация американских войск из соседней Сирии, откуда президент Дональд Трамп поручил вывести порядка тысячи военнослужащих.

Эспер заявлял, что их перебросят на запад Ирака и что этот вопрос уже улажен с Багдадом. Однако позже иракские военные заявили, что власти разрешили американским солдатам пересечь границу при том условии, что потом они покинут Ирак.

Также Al Arabiya отмечает, что накануне Эспер озвучил намерение Белого дома вернуть в США выводимые из Сирии подразделения.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-западе Сирии. Целью военной операции "Источник мира" президент Реджеп Эрдоган назвал "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе". Это вызвало обострение в отношениях с США, несмотря на что Трамп все же приказал американским военным оставить свои позиции.

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