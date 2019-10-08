Глава сенатского комитета приглашает адвоката Трампа на слушания по Украине

Планируется, что слушания сконцентрируются на переговорах Джулиани, связанных с Украиной

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Глава комитета Сената США по юридическим делам Линдси Грэм объявил во вторник о готовности организовать слушания с участием личного адвоката президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани, от которого ранее демократы потребовали предоставить документы о разговоре американского лидера с Зеленским.

"Я предоставлю господину Джулиани возможность прийти в сенатский комитет по юридическим делам, чтобы проинформировать комитет о своих опасениях", - написал он в твиттере.

Планируется, что слушания сконцентрируются на переговорах Джулиани, связанных с Украиной, и на его попытках выявить признаки коррупции в этой стране, отмечают американские СМИ.

До сих пор связанными с Украиной расследованиями занимались только демократы, к которых большинство в палате представителей.

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Грэм пояснил, что принял свое решение после того как Джулиани "неоднократно сообщал пугающие вещи о коррупции в Украине и обо многих нарушениях, связанных с увольнением экс-генпрокурора Виктора Шокина".

"Учитывая то, как ведет себя Палата представителей, настало время для того, чтобы Сенат начал расследование по поводу коррупции и других неподобающих действиях, связанных с Украиной", - добавил сенатор, который считается близким соратником президента США Дональда Трампа.

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При этом, обрисовывая цели своего расследования, Грэм не стал упоминать бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

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