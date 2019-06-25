Глава Сингапура заявил, что разногласия между Китаем и США могут расколоть мировую экономику

В краткосрочной перспективе стоит ожидать повторения финансовых кризисов, – считает губернатор Сингапура

Фото: REUTERS/Jason Lee.

Торговые противоречия между Китаем и США вряд ли приведут к глобальному финансовому кризису, но в долгосрочной перспективе могут вызвать раскол в структуре мировой экономики. Такое мнение высказал в интервью японским журналистам премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун перед поездкой на саммит Группы двадцати в Осаке, – пишет The Straits Times.

"Не думаю, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать повторения финансовых кризисов, по своей сути они имеют другие причины", — сказал глава правительства.

Вместе с тем Ли Сянь Лун подчеркнул, что уже сейчас Пекин и Вашингтон "движутся в направлении существенного разделения технологий и рынков, подрывая доверие всех сторон". По его мнению, "ожидается структурный раскол, который растянется на многие десятилетия, что станет намного более серьезной проблемой, чем финансовый кризис". "Их торговые споры уже нанесли ущерб мировому бизнесу, доверию потребителей, что привело к сокращению торговли и инвестиций, сказывается на сокращении рабочих мест", — добавил премьер.

Сингапур не входит в формат G20, но в этом году стал приглашенной страной. Как ожидается, лидеры Китая и США проведут в Осаке отдельную встречу, на которой попытаются найти выход из нарастающих торговых противоречий.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

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