Глава Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с пандемией коронавируса

Гендиректор американской компании Twitter Джек Дорси выделил 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. Соответствующее заявление он опубликовал во вторник на своей странице в одноименной сети микроблогов.

"Я пожертвую 1 млрд долларов от своей доли в компании Square фонду Start Small на всемирную борьбу с COVID-19", — указал Дорси, отметив, что указанная сумма составляет приблизительно 28% его состояния. Он также привел документ, из которого следует, что точная сумма пожертвования составит 997 818 354 доллара. После того, как пандемия будет преодолена, оставшиеся средства будут направлены на образование и здравоохранение, заявил Дорси.

Глава Twitter подчеркнул, что как его пожертвование, так и денежные переводы со стороны фонда будут носить публичный характер. "Я считаю важным демонстрировать свою работу, чтобы и я сам, и остальные могли на ней учиться", — указал Дорси, подчеркнув, что прежде он делал много анонимных пожертвований. "Надеюсь, это вдохновит остальных сделать нечто подобное", — указал он.

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Twitter — соцсеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн твитов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 386 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 12 тыс. человек.

Напомним, что ранее власти Соединенных Штатов Америки намерены приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Также в США скорректировали прогноз по смертности от COVID-19.

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