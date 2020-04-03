Глава ВОЗ предупредил страны о последствиях быстрого снятия карантина

«Если страны быстро снимут ограничения, то коронавирус может усилиться и экономические последствия могут быть более серьезными и продолжительными», - считают в ВОЗ

Быстрое снятие ограничений и карантина, введенных государствами в связи с коронавирусом, может привести к усилению пандемии и обернуться серьезными экономическими потерями в странах. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"Если страны проявят спешку в быстром снятии ограничений, то коронавирус может усилиться и экономические последствия могут быть более серьезными и продолжительными", — сказал он.

"Лучший способ для стран снять ограничения и облегчить их экономические последствия — это атаковать коронавирус, используя набор агрессивных и всеобъемлющих мер", — отметил он, подчеркнув, что следует "выявлять, тестировать, изолировать и работать по каждому случаю заболевания", а также отслеживать контакты больных людей со здоровыми.

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1 млн, а умерших — превзошло 50 тысяч.

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Также облегчить долговое бремя нуждающихся в помощи государств, чтобы они могли в условиях пандемии направить ресурсы на защиту здоровья своего населения. "Мы призываем все страны устранить финансовые препятствия на пути к лечению. Если люди будут затягивать с лечением из-за того, что не могут его себе позволить, то они нанесут вред не только себе, а сделают более сложным контроль над пандемией COVID-19". Глава ВОЗ призвал государства обеспечить финансирование основных мероприятий, необходимых для выявления и лечения коронавируса, а также для сбора данных и информирования населения. По его мнению следует укрепить системы здравоохранения: медработники должны получать зарплату, а профильные учреждения — иметь средства для приобретения медицинских материалов. Гебреисус призвал государства уделять больше внимания предотвращению домашнего насилия, так как после начала пандемии эта проблема в некоторых странах усугубилась.

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Добавим, что в ВОЗ также считают, что массовое тестирование — необходимая мера в победе над пандемией COVID-19.

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