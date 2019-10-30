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Главного врага Трампа отказались причащать в церкви

30 октября, 04:42

Священник объяснил свою позицию политическими взглядами Джо Байдена

Джо Байден. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Джо Байден. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Настоятель одной из католических церквей в Америке отказался причащать экс-вице-президента США Джо Байдена, которого считают главным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Как сообщает The South Carolina Morning News, инцидент случился 27 октября в городе городе Флоренс, штат Южная Каролина.

Священник церкви Святого Антония Роберт Э. Мори объяснил такое решение тем, что, пока некоторые штаты ввели суровые уголовные наказания за аборты, Байден их активно поддерживает, что противоречит основам христианского учения.

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"К сожалению, в минувшее воскресенье мне пришлось отказать в причастии бывшему вице-президенту Джо Байдена", – рассказал Мори 28 октября.

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Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

В пресс-службе Байдена информацию о его визите в церковь Святого Антония не подтвердили, отметив, что, если он и посещал церковь, то делал это по личным мотивам.

Напомним, ранее в этом году Джо Байден попал секс-скандал. Несколько женщин заявили, что он проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

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