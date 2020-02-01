Трамп предложил Палестине "сделку века", а Великобритания покинула ЕС: главные новости мира

Китайский коронавирус все ближе к Украине, но случаи заболевания не подтвердились

/ Фото: Getty Images

В Москве умер скандальный священник Чаплин, прославлявший Сталина и предлагавший оккупировать Украину, а Вашингтон ужесточает правила получения вида на жительства в США. Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Коронавирус-убийца все ближе к Украине

Китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 28 января случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 21 стране мира.

За прошедшие сутки число жертв "уханьской" вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, увеличилось на 46 человек. Как сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, состоянием на 1 февраля их количество составило уже 259 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.. ВОЗ расценивает уровень опасности распространения болезни в мире и в регионе как высокий. А уровень распространения в Китае — как очень высокий.

В Украине случаи заражения не подтвердились. Зато поддельной вакциной у нас уже торгуют вовсю.

Все подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Вспышка смертельного вируса в Китае: что нужно знать".

Получить грин-карту США станет еще сложнее

Верховный суд США одобрил ужесточение миграционных правил, подготовленное администрацией президента Дональда Трампа. Таким образом, легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (так называемую грин-карту).

Белый дом приветствовал позицию суда, особо выделив его положительное влияние на "американских налогоплательщиков, работников и Конституцию". Нововведения могут затронуть около 22 млн лиц без американского гражданства, законно находящихся в Соединенных Штатах.

Реклама

Министерство национальной безопасности США в августе 2019 года представило проект постановления о лицах, находящихся на содержании государства. В том же месяце несколько американских штатов подали в суд на администрацию президента из-за предстоящего ужесточения миграционных правил. Истцы сочли, что эти предлагаемые нововведения нарушают конституцию и дискриминируют мигрантов с цветом кожи, отличным от белого. В октябре федеральные судьи в трех штатах запретили чиновникам отказывать в получении грин-карт легальным мигрантам.

Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.

Дональд Трамп предложил Палестине "сделку века"

28 января в Вашингтоне был презентован план США по ближневосточному урегулированию. Документ, который получил название "сделки века", представляет собой план администрации президента США Дональда Трампа по взаимному признанию Палестины и Израиля. Согласно этому плану, территория Палестины вырастет вдвое.

Помимо этого, основные положения "сделки века" следующие:

Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;

Палестина должна отказаться от террора;

Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;

США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме.

США обещают помочь палестинцам создать государство;

Палестина, Ливан, Египет и Иордания получат 50 млрд долл. инвестиций.

Кроме того, в документе есть разделы, посвященные зоне свободной торговли, торговым соглашениям с Америкой, статусу портов, Мертвого моря, водным ресурсам, заключенным и беженцам, образованию, взаимному признанию и отношениям между израильтянами и палестинцами, урегулированию существующих претензий и правилам проведения дальнейших переговоров.

Все подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Палестина получит новые земли, но откажется от террора: что нужно знать о "сделке века" Трампа"

Великобритания покинула ЕС

Реклама

Через 47 лет членства в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания покинула ЕС. Официальный выход состоялся в 23:00 по Гринвичу (в 00:00 по Брюсселю и в 01:00 по Киеву). За час до этого премьер Борис Джонсон обратился к стране, а на фасад его резиденции на Даунинг-стрит, 10, спроецировали часы с обратным отсчетом выхода из ЕС.

Европарламент проголосовал за сделку по Brexit, поставив точку в затянувшейся больше чем на три года эпопее с выходом Великобритании из ЕС. До конца 2020 года, пока будет действовать переходный период, в отношениях Лондона и Брюсселя ничего не поменяется. За исключением того, что теперь британские лидеры больше не будут принимать участия в политической жизни ЕС. А вот с 1 января 2021 года Лондон полноценно отправится в свободное плавание.

Все подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Жизнь после Brexit: Великобритания покидает ЕС, что дальше"

Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать Украину

Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января на 52-м году жизни. Чаплин был настоятелем московского храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", – рассказал журналистам прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как священник Русской православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин шокировал слушателей своими высказываниями в эфире радио "Эхо". Тогда он похвалил Сталина и назвал "сатанизмом" утверждение, что никого нельзя лишать жизни. Между тем, жертвами сталинских репрессий – ссылкой и расстрелов – стали около 200 тысяч украинцев, а пережить их удалось лишь каждому третьему.

Также Чаплин заявлял, что в переговорах с США Россия должна согласиться на свержение президента Сирии Башара Асада, но при этом оккупировать Левобережную Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама