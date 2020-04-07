Главный инфекционист США указал на важную особенность коронавируса

Носители вируса, у которых симптомов нет, могут заразить других

Коронавирус может не приводить к болезни и появлению каких-либо симптомов заболевания примерно у половины инфицированных. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Доля тех, у кого нет каких-либо симптомов, составляет 25-50%", - сказал медик.

Фаучи при этом указал, что это предположительные оценки, а не окончательно подтвержденные данные.

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"Мы с моими коллегами расходимся в этих цифрах", - отметил он.

При этом носители вируса, у которых симптомов нет, могут заразить других, что значительно затрудняет отслеживание цепочек распространения эпидемии.

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На прошлой неделе руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд сообщил, что коронавирус может не вызывать симптомов болезни лишь примерно в 25% случаев.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 337 тыс. случаев заражения коронавирусом. 9 643 человека умерли, выздоровели 17 530 пациентов.

Как ожидается, в ближайшие дни США столкнутся с шокирующим числом смертей от COVID-19.

Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1,1 млн человек, зафиксировано более 60 тыс. смертельных исходов.

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