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Главы США и Китая могут подписать торговое соглашение в Японии – СМИ

Сегодня, 04:07

По словам источников, это одна из возможностей, которые рассматривают стороны

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу, посвященную подписанию торгового соглашения между странами, во время визита американского лидера в Японию, который, как ожидается, состоится в мае. Об этом сообщило агентство Блумберг.

По словам его источников, это одна из возможностей, которые рассматривают стороны. Телеканал Си-эн-би-си также передает, что саммит лидеров США и Китая может состояться в Японии. По словам его источников, Пекин выступает за проведение данной встречи Трампа и Си Цзиньпина в Азии. Представители США ранее предлагали организовать саммит в загородном поместье Трампа Мар-а-Лаго в американском штате Флорида.

Ранее сообщалось, что США и Китай могут подписать окончательный вариант торгового соглашения в конце мая или начале июня. Стороны перед этим намерены провести еще несколько раундов консультаций.

Напомним, что ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

 Переговоры продолжатся, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до мая, июня, никто не знает. Возможно, это (заключение сделки. – ред.) случится в апреле, мы не знаем", – сказал представитель администрации США.

На прошлой неделе Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что главы КНР и США не смогут завершить подписание соглашения до конца марта.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения. 

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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Тег Китай, США, Япония, соглашение

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Источник:

ТАСС

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