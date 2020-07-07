"Глобальная депрессия": генсек ООН рассказал, что ждет мир после пандемии COVID-19

Коронавирус, по словам Гутерриша, усугубил и без того сложную ситуацию в мире

После завершения пандемии коронавирусной инфекции, от которой уже пострадала экономика многих стран, у мира будет всего два сценария дальнейшего развития: оптимистический и пессимистический. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Aftonbladet.

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По словам генсека, COVID-19 усугубил и без того сложную ситуацию с неравноправием в отношениях во многих странах. Если мир пойдет по худшему сценарию, это приведет к глобальной депрессии.

"Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия. Каждая страна будет действовать самостоятельно – либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по некоторым конкретным задачам", – считает Гутерриш.

По его мнению, глобальная депрессия может длиться и 5-7 лет. Что касается оптимистичного сценария, то он предполагает восстановления и предоставления помощи развивающимся государствам. Этому могло бы поспособствовать появление эффективной и доступной вакцины от коронавируса.

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"Если так все и произойдет, а экономика будет постепенно восстанавливаться, мы начнем двигаться в нужном направлении, чтобы через два-три года в какой-то степени вернуться к нормальному состоянию", – добавил генсек.

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