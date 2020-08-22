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"Голод библейских масштабов": глава ВПП рассказал о последствиях пандемии COVID-19

22 августа, 09:23

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Количество голодающих уже увеличилось на 80%

Из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая продолжает распространяться по всей планете, число голодающих в мире уже увеличилось более чем на 100 миллионов человек. Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли считает, что риск голода может достигнуть "библейских масштабов", сообщает "ТАСС".

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"Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, – со 140 млн до пандемии до 270 млн уже до конца этого года, – указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", – заявил он.

По словам Бисли, в частности, в Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%, в Восточной и Центральной Азии – 135%, а Южной Африке – до 90%.

"Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и, если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия", – подытожил глава ВПП.

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Напомним, недавно во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали ориентировочные сроки окончания пандемии.

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Также отметим, что ранее ученые назвали неожиданный "плюс" пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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