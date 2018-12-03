Гонка вооружений США, Китая и России: Трамп сделал неожиданное заявление

Трамп заявил, что только он и Си Цзиньпин могут "привести к масштабным позитивным изменениям в торговле"

Американский президент Дональд Трамп верит, что в будущем он обсудит прекращение военной гонки с китайским и российским лидерами.

"Я уверен, что однажды мы с президентами Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным начнем обсуждение насчет значительного прекращения этой неконтролируемой гонки вооружений. В этом году США потратили 716 млрд долларов. Безумство", – написал американский лидер 3 ноября в своем Twitter.

Кроме того, заявив о "крепких личных отношениях" с лидером Китая, Трамп заявил, что лишь они вдвоем могут "привести к масштабным позитивным изменениям в торговле", которые коснутся не только лишь США и Китая.

По словам американского президента, отношения Пекина и Вашингтона "сделали большой шаг вперед"

"Грядут очень хорошие вещи. Мы сталкиваемся с большой силой, но Китай также выиграет после заключения торговой сделки", – заверил Дональд Трамп.

Напомним, что США и Китай договорились отсрочить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары с 10 до 25 процентов.

Кроме того, в Белом доме признали возобновление переговоров о торговле с Китаем на всех уровнях.

В то же время, в середине ноября вице-президент США Майк Пенс предупредил КНР о возможности начала холодной войной, если внешнеполитический вектор Китая не изменится.