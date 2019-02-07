Гонка вооружений возвращается: что нужно знать о разрыве Договора о РСМД

Мир не только вернулся к состоянию холодной войны между Америкой и Россией, но и снова оказался на краю ядерной катастрофы

Фото: пресс-служба Минобороны РФ.

Гонка вооружений возвращается: что нужно знать о разрыве Договора о РСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c4a/ea3/5c5c4aea33617.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c4a/ea3/5c5c4aea33617.jpg 2019-02-07T17:16:00+02:00 США Мир не только вернулся к состоянию холодной войны между Америкой и Россией, но и снова оказался на краю ядерной катастрофы

Президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), согласно которому Россия и Америка уничтожила к 1991 году все свои запасы баллистических и крылатых ракет. Американский президент озвучил сроки выхода США из ракетного договора: шесть месяцев.

Разрыв "ракетного" договора между США и Россией несет огромную опасность мировой безопасности.

"Мы должны понимать, что мы скатываемся в холодную войну. Большая вероятность ядерной войны, которая уничтожит цивилизацию", – заявил военный эксперт Олег Стариков в ходе круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?" в пресс-центре сайта"Сегодня", который состоялся 7 февраля.

Вслед за фактическим возобновлением Холодной войны мир снова накрыла тень ядерного апокалипсиса. Историю "ракетного" противостояния двух сверхдержав и почему они вышли из ДРСМД, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Что такое ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Фактически, он обозначал конец эпохи Холодной войны, которая, начиная с семидесятых годов, держала весь мир в лихорадке гонки вооружений – и в страхе того, что США и СССР обменяются ядерными ударами.

Уникальность ДРСМД в том, что он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений. Америка и Союз обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать подобные ракеты в будущем. Уничтожить все ракеты и пусковые установки полагалось в течение трех лет.

Генсек Михаил Горбачёв и президент Рональд Рейган подписывают ДРСМД, 1987 год. Фото: вики

Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. К июню 1991 года Договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведенные ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США — 846 комплексов. Как мы видим, к финалу гонки вооружений Союз обладал вдвое большим ядерным арсеналом, нежели Америка.

Краткая история гонки ядерных вооружений

В середине семидесятых годов смертоносные ракеты стали еще и высокоточными за счет систем лазерного, инфракрасного и телевизионного наведения, что позволяло поразить цель с точностью до 30 метров. Таким образом, появилась возможность нанести опережающий ядерный удар. Это открытие дало новый виток гонки вооружений – появление новых ракет давало иллюзию того, что в ядерной войне можно победить врага благодаря выигрыше в подлетном времени. 17 августа 1973 года министр обороны США Джеймс Шлезингер обнародовал концепцию обезглавливающего удара как новую основу ядерной политики США.

Для начала США приступили к модификации ракетного арсенала, размещенного в Западной Европе, а также на подводных лодках британского флота. В 1974 году к Великобритании присоединилась Франция, подписав Оттавскую декларацию, согласно которой страны обязались развивать общую систему обороны, включая ядерную сферу.

С приходом маршала Дмитрия Устинова на пост министра обороны СССР в 1976 году Союз начал ответное наращивание собственного ракетного арсенала. Уже в следующем году на западных границах развернули комплекс ракет средней дальности "Пионер". Всего было развернуто около 300 ракет подобного класса, каждая из которых была оснащена тремя боевыми блоками индивидуального наведения на цели. Это позволило бы Союзу в считанные минуты уничтожить военную инфраструктуру НАТО в Западной Европе, включая порты, что было особенно важно: негде было высадиться американской военной помощи.

Ответом НАТО стали ракеты "Першинг-2", размещенные в Западной Европе в 1979 году – они позволяли донести ядерный заряд до границ Союза за каких-то 6-8 минут. Приход к власти Рональда Рейгана в 1981 году вместо славившегося своей нерешительностью президента Джима Картера дал гонке вооружений новый виток. И если тогдашний лидер СССР Леонид Брежнев был склонен к мирным переговорам с Америкой, то пришедший ему на смену Юрий Андропов предпочитал жестко ответить на действия США, с одной стороны, а с другой – Британии с Францией, которые заняли независимую от США позицию по вопросам своего ядерного арсенала, куда более непримиримую по отношении к СССР.

Нужно отметить, что до прихода на пост главы Советского государства Андропов 15 лет возглавлял КГБ – одну из самых мощных секретных служб мира. История, как известно, повторяется: нынешний глава РФ пришел во власть прямиком из кресла директора ФСБ России.

В ноябре 1983 года Союз разместил свои РСМД на территории ГДР и Чехословакии. Имея радиус действия до 450 км, они могли нанести превентивный удар по местам дислокации "Першингов" в Западной Германии. Одновременно СССР выдвинул свои атомные подводные лодки ближе к побережью США. Истерия вокруг возможной ядерной войны достигла своего пика: как советские, так и западные СМИ максимально нагнетали обстановку паранойи в обществе, и возобновление диалога стало возможным только после смерти Андропова в феврале 1984 года.

Советский инспектор изучает ракету "Томагавк" перед уничтожением, 1988 год. Фото: вики

Не зря на похороны генсека 14 февраля в Москву прилетели премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и вице-президент США Джордж Буш-старший. Они надеялись на мирные переговоры, но министр обороны Устинов не отступал. Достичь соглашения удалось только с приходом к власти Михаила Горбачева, да и то не сразу: первая встреча в Женеве в ноябре 1985 года окончилась ничем. И только в следующем году на исторических переговорах в Рейкьявике Америка и Союз смогли договорится о постепенной ликвидации ядерного вооружения.

Холодная война отступила на 20 лет.

Холодная война возвращается

Хрупкий мир начал разрушаться после того, как бывшие социалистические страны и советские республики вошли в НАТО. В результате так называемого "пятого расширения" НАТО в 1999 году членами альянса стали Польша, Чехия и Венгрия, а через пять лет блок НАТО "расширился" за счет Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Болгарии, Словакии и Словении. Россия оперативно дала знать остальному миру, что не собирается терпеть американское военное присутствие у своих границ – там, где еще двадцать лет назад советские ракеты были нацелены на Америку.

Как результат, в 2007 году начальник Генштаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский заявил, что Россия может начать пересмотр всей договорно-правовой системы ядерного сдерживания в ответ на размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе.

Россия считает глобальную систему ПРО США направленной против нее, и не будет сотрудничать в деле ее создания, – заявил Балуевский 24 апреля 2007 года.

Балуевский отметил, что у российской стороны есть вопросы к США по планам развертывания ПРО, на которые пока нет ответа. Например, почему в Европе спустя многие годы после окончания Холодной войны вновь создается стратегический элемент военной составляющей Соединенных Штатов.

Его мнение поддержал другой высокопоставленный российский силовик, генерал-лейтенант Евгений Бужинский, который подчеркнул, что ни одна из стран, представляющих, по мнению США, угрозу американской безопасности, не располагает техническими возможностями для создания межконтинентальных ракет.

"Для того, чтобы создать реальную угрозу США, нужно обладать ракетами межконтинентальной дальности, то есть дальностью полета свыше десяти тысяч километров. По нашей оценке, это невозможно", – заявил Бужинский.

Также тогдашний начальник Генштаба РФ заявил, что Россия может в одностороннем порядке выйти из ДРСМД.

В том же 2007 году Россия заявила, что готова восстановить производство баллистических ракет средней дальности – вся документация по РСМД осталась, технологии сохранились, и можно в самые кратчайшие сроки восстановить производство ракет.

Дальше и без того хрупкий мир между востоком и западом посыпался, как карточный домик. По сообщению ТАСС, в 2013 году США начали испытательные запуски авиационной крылатой ракеты AGM-158В с дальностью действия в тысячу километров. А в феврале 2017 года New York Times сообщила, что годом ранее, в 2016-м Россия тайно развернула новые крылатые ракеты.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты в РФ. Фото: Минобороны РФ

"Должностные лица Администрации сообщили, что у русских есть два дивизиона запрещенных ракет. Один из них находится на российском испытательном полигоне Капустин Яр на юге России около Волгограда. Другой в декабре 2016 года перенесли с этого полигона на оперативную базу в другом месте страны. Американские официальные лица назвали крылатую ракету SSC-X-8. Но "X" удалили из разведывательных отчетов, что означает, что ракетные системы уже находятся в стадии разработки и могут быть готовыми к применению", – цитирует журналистов New York Times сайт "Сегодня" в специальном материале "Гонка вооружений: как США ответят России на нарушение Договора о ликвидации ракет".

В свою очередь, Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что крылатые ракеты, запрещенные ДРСМД, Россия разрабатывала еще во времена администрации Барака Обамы. По информации издания, речь идет о крылатых ракетах средней дальности с ядерными боеголовками, внешне очень похожими на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Как результат, в декабре 2017 года президент Трамп подписал законопроект об обороне, который в числе прочих предусматривал выделение 25 млн долларов на разработку новой крылатой ракеты данного типа, а 2 февраля Вашингтон официально уведомил Россию о начале выхода из ракетного договора.

Международная реакция

Те, кто помнит середину восьмидесятых — с истерией в прессе по поводу американской стратегической оборонной инициативы "Звездные войны" и с фильмами о ядерной войне по центральному ТВ – наподобие американского "На следующий день" или советских "Писем мертвого человека", могут испытать легкое дежа-вю. Так, сегодня в интернете можно найти материалы о том, как вести себя в случае ядерного удара, чтобы выжить, причем эти материалы массово расходятся по соцсетям. Видимо, это только начало массовой истерии, которая будет только нарастать.

Новость о том, что Америка и Россия возвращаются к гонке вооружений, вызвала в мире форменный переполох. Одной из первых на выход США и России из ракетного договора появилась реакция Японии – что понятно, с учетом печального опыта Страны восходящего солнца в 1945 году.

"Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой действие договора приходится прекращать. Однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению", – заявил 4 февраля генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

Оригинальный способ спасения ракетного договора предложила Германия. Эксперт немецкого Христианско-демократического союза по внешней политике Родерих Кизеветтер и заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених предложили России разместить комплексы за Уралом, чтобы радиус их действия не доставал до Европы. Однако, по мнению Кизеветтера, переброска на восток должна сопровождаться "строгим и продолжительным режимом контроля".

Кто бы сомневался, в Госдуме РФ назвали предложение перебазировать ракеты "бестактным и возмутительным ультиматумом".

В свою очередь, в НАТО заявили, что альянс будет прилагать все усилия для сохранения ДРСМД.

"НАТО продолжит работать над тем, чтобы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями. Мы изучим инициативы по этому вопросу", – заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сегодня, 7 февраля.

Генсек отметил, что сложившаяся ситуация – повод для подключения к ракетному договору новых стран. Кроме того, Столтенберг добавил, что НАТО приветствует планы ФРГ по проведению в марте международной конференции по вопросам разоружения и заверил, что "НАТО не хочет новой гонки вооружений".

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