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Google открестился от покупки TikTok

27 августа, 02:57

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

При этом TikTok пользуется облачными сервисами Google

Американская компания Google не будет приобретать соцсеть TikTok, которую президент США Дональд Трамп фактически объявил вне закона. Об этом заявил директор Google Сундар Пичаи, – пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

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На вопрос, есть ли у компании указанные планы, он ответил: "Нет, у нас их нет". Но Пичаи подтвердил, что TikTok пользуется облачными сервисами Google.

Но холдинг Alphabet, в который входит Google, ранее рассматривал возможность приобретения доли в TikTok, но позже отказался от этого.

Сейчас китайская фирма ByteDance проводит консультации о возможности полной или частичной продажи TikTok с компаниями Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может составить 20-50 млрд долларов.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

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Ранее сообщалось, что TikTok будет противостоять указу Трампа в суде.

Тем временем посмотрите на танец украинки Елины Свитолиной в TikTok.

Свитолина, танец, TikTok Видео: Instagram

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Китай США покупки Google TikTok

Источник: ТАСС

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