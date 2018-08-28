Google отрицает обвинения Трампа в политической предвзятости

IT-гигант Google опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что крупнейшая в мире поисковая система показывала только негативные новости о президенте при выполнении поиска его имени.

"Поиск не используется для установки политической повестки дня, и мы не оказываем влияние на наши результаты в пользу какой-либо политической идеологии", – говорится в заявлении представителя Google.

В компании отметили, что их задача – обеспечить пользователей поисковика "наиболее релевантными ответами за считанные секунды".

"Мы постоянно работаем над улучшением поиска Google, и мы никогда не ранжируем результаты поиска, чтобы манипулировать политическими настроениями", – добавили в компании.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обвинил поисковик Google в том, что он скрывает от пользователей "хорошую информацию и новости" о деятельности его администрации.

Также Трамп заявил, что большинство американских СМИ публикуют о нем ложь. Президент США отметил, что что врагом народа, по его мнению, являются "фейковые СМИ"