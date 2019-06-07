Google предупредил Трампа о последствиях спора США с Huawei

Основной проблемой для Google является возможность разработки китайской компанией своей собственной версии программного обеспечения

Huawei отмечает, что не испытывает недостатка в смартфонах. Фото: Pixabay

Руководство американской корпорации Google предупредило администрацию президента США Дональда Трампа о рисках, которые могут возникнуть для национальной безопасности страны, если ограничительные меры в отношении китайской компании Huawei не будут отменены. Об этом в пятницу сообщила газета Finacial Times со ссылкой на три источника.

Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. После этого Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

Основной проблемой для Google, по данным издания, является возможность разработки китайской компанией своей собственной версии программного обеспечения, что сделает Android более уязвимой к хакерским атакам. "Google считает, что приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух операционных систем Android: оригинала и ее копии, – приводит FT слова источника.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что участие китайской компании Huawei в создании телекоммуникационных сетей в европейских странах чревато утечкой информации китайскому правительству.

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