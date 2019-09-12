Госдеп и Пентагон восстановили всю военную помощь Украине: подробности

/ Фото: Pexels

Соединенные Штаты Америки восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

"Государственный департамент и Министерство обороны продолжают выполнение обязательств по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украине. Американская администрация поддерживает усилия Украины по реформированию и обеспечению самообороны, и эти средства позволят Украине приблизиться к выполнению данных целей", — сказал он. Американский чиновник комментировал ситуацию с решением президента США Дональда Трампа провести пересмотр военной помощи Украине.

Реклама

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама