Госдеп обещает миллионное вознаграждение за помощь в поимке двух главарей "Аль-Каиды"

По информации Вашингтона, оба боевика призывали к атакам против США

Иллюстрация / Фото: НАБУ

Госдепартамент США назначил вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию, которая поможет в поимке двух главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

"Программа Госдепартамента Rewards for Justice („Вознаграждение за помощь правосудию" – Ред.) предлагает вознаграждение в размере до дести млн долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение Саада бен Атыф аль-Аулаки, и до четырех млн долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение Ахмеда Махмуда аль-Коси", — говорится в сообщении.

По информации Вашингтона, оба боевика призывали к атакам против США. "Аль-Коси был схвачен в Пакистане в 2001 году, а затем переведен в тюрьму на американской военной базе Гуантанамо. В 2010 году он признал себя виновным в сговоре с „Аль-Каидой" и оказании материальной помощи терроризму. США выпустили аль-Коси из Гуантанамо и вернули его в Судан в 2012 году", — отметила пресс-служба Госдепартамента.

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Программа Rewards for Justice реализуется с 1984 года. До настоящего времени самую большую сумму — 25 млн долларов — Вашингтон предлагал за информацию о главаре террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакре аль-Багдади. США объявили его особо опасным международным террористом еще тогда, когда он возглавлял филиал "Аль-Каиды" в Ираке. Первоначально — 4 октября 2011 года — американские власти пообещали сразу 10 млн долларов за его голову. В 2013 году, через два года после устранения американскими спецназовцами в пригороде Исламабада (Пакистан) главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, аль-Багдади порвал связи с новым руководством группировки. Госдепартамент 16 декабря 2016 года увеличил вознаграждение до 25 млн долларов.

До 25 млн долларов Вашингтон также обещает тому, кто расскажет о местонахождении нынешнего главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, предположительно скрывающегося в Пакистане.

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Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Известно, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

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