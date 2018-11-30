Госдеп: Отмена встречи Трампа с Путиным – сигнал для России

Сегодня, 02:04

Палладино подчеркнул, что США требуют возвращения украинских моряков и кораблей 

Госдеп США. Фото из открытых источников
Госдеп США. Фото из открытых источников

Путем "изоляции" США направляют России четкий сигнал о недопустимости инцидента в Керченском проливе.

Об этом заявил во время брифинга в четверг, 29 ноября, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино. 

"Сообщения президента в Twitter по этому вопросу абсолютно понятны, мы требуем возвращения украинских моряков и кораблей (ВМС Украины). Агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, является недопустимой. Был направлен решительный сигнал", – заявил Палладино. 

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Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считаю отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.

Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине.

По его словам, Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати, если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США Дональдом Трампом действительно отменены.
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Источник:

"Сегодня"

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