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Госдеп отреагировал на обвинения Путина по "вагнеровцам" в Беларуси

30 августа, 01:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В США считают, что Россия отвлекает внимание

В Государственном департаменте Соединенных Штатов прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" было якобы операцией спецслужб Украины и США. Соответствующе заявление сделала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, передает "Голос Америки".

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Соединенные Штаты, в свою очередь, обвинили Россию в отвлечении внимания от ее истинных целей.

"Нам известно о сообщениях об использовании Россией марионеточного сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально", – заявила Ортагус.

Она добавила, что действия России в попытке лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы.

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "путем действительно свободных и честных выборов, с независимым наблюдателями и без ненадлежащего влияния российских спецслужб".

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"Наглое использование Москвой наемников ЧВК "Вагнера" во всем мире обогащает российскую элиту в ущерб странам, в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа неприемлемо", – заявила Ортагус.

Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин заявил, что боевиков ЧВК "Вагнер", которые были задержаны в Беларуси, заманили туда украинские и американские спецслужбы, добавив, что это их совместная спецоперация.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявление президента России Владимира Путина о причастности украинских и американских спецслужб к "вагнеровской операции" в Беларуси – это попытка оправдать вмешательство РФ во внутренние дела этой страны.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Россия Госдепартамент США ЧВК Вагнера
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