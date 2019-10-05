Госдеп передал Конгрессу ответ на запрос о документах по беседе Трампа с Зеленским

О содержании отправленного Госдепартаментом письма пока не сообщается

/ Фото: AFP

Сотрудники Госдепа передали в Палату представителей первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины – Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Госдепартамент вчера вечером отправил письмо в Конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о предоставлении документов", - сказал Помпео, слова которого приводят американские СМИ.

"Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон", – добавил он. О содержании отправленного Госдепартаментом письма пока не сообщается.

Ранее Помпео предупреждал, что, с одной стороны, готов к сотрудничеству с Конгрессом в рамках этого дела. Однако, с другой, раскритиковал поступившие от Палаты представителей запросы о проведении слушаний с сотрудниками Госдепартамента. Также Помпео назвал незаконным требование, чтобы эти сотрудники сами принесли конгрессменам интересующие их документы. Глава Госдепа пояснил, что эти документы – собственность департамента, а не его сотрудников.

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Демократы из Палаты представителей ранее начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, стремясь создать проблемы своему политическому сопернику.

В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал тему Байдена, однако, судя по документу, давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что не ощущал давления со стороны Трампа.

Стенограмма не развеяла подозрения демократов, и они продолжают расследование.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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