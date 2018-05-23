Госдеп продолжает работать над подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Вашингтон все еще готовится к тому, что саммит США – КНДР пройдет 12 июня

Американская администрация продолжает исходить из того, что первый в истории саммит США – КНДР состоится, как и было объявлено ранее, 12 июня. Об этом сообщил во вторник журналистам госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

У него поинтересовались, какие резервные даты обсуждают Вашингтон и Пхеньян в свете заявления президента США Дональда Трампа о том, что американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, возможно, пройдут не 12 июня в Сингапуре, а будут перенесены. Помпео также попросили пояснить, в чем заключаются причины, которые могут повлиять на перенос встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. "Мы все еще работаем в направлении 12 июня", – ответил шеф американской дипломатии. "Мы работаем в направлении 12 июня", – повторил Помпео, когда его попросили уточнить, обсуждают ли Вашингтон и Пхеньян вариант переноса саммита.

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За несколько часов до этого Трамп на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме заявил, что если саммит не состоится в июне, его удастся провести в другое время. "Если она (встреча -ред.) не состоится, то она может пройти позднее. Может быть, 12 июня она и не состоится", – сказал Трамп.

"Мы хотим, чтобы были выполнены определенные условия, и я думаю, что они будут выполнены. Если этого не произойдет, то встречи не будет", – подчеркнул глава американской администрации.

После этого он добавил, что "существует значительная вероятность того, что встреча не состоится".

Встреча между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказывать от масштабных совместных военных учений.