Госдеп: Россия отрицает свою агрессию по сценарию Крыма, Донбасса и MH17

В Вашингтоне считают Москву ответственной за химическую атаку на Скрипаля в Британии

Россия продолжает отрицать причастность к отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, как она это делала в случае с агрессией против Украины в Крыму и на Донбассе, а также после сбития малайзийского "Боинга" MH17. Об этом написала в Twitter спикер Госдепа США Хизер Нойерт.

Она считает Россию ответственной за химическую атаку на территории Британии.

"Соединенные Штаты и Великобритания правильно сделали, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за нападение с помощью нервно-паралитического вещества. Попытки отрицания ответственности наследуют знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.", – заявила Нойерт.

Напомним, вчера, 21 марта, посол Великобритании отказался от встречи в МИД РФ. Также отказался прийти на брифинг по делу Скрипаля и глава делегации Европейской Комиссии в России. Россия хотела им объяснить свою позицию по отравлению экс-шпиона.

Также в России разразились новой истерикой на обвинения британцев. Теперь в МИД РФ считают, что Британия все подстроила и могла срежиссировать нападение на Скрипаля.