Госдеп США начал изучать письма из частного ящика Клинтон

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За изучение писем десятков нынешних и бывших высших должностных лиц Госдепа, которые отправлялись на личную почту бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, взялась администрация президента США Дональда Трампа начала. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что таким образом Госдеп возрождает "политически токсическое дело, которое затмило выборы 2016 года". Всего, в течение последних недель следователи обратились к 130 высокопоставленным чиновникам. Им сообщили, что это может быть потенциальным нарушением безопасности, поскольку письма отправлялись в незащищенный ящик Клинтон.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что бывшему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон грозило бы уголовное дело, если бы за нее не вступился директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми.

Также мы писали, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.

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