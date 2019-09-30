Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,08
26,33

Госдеп США начал изучать письма из частного ящика Клинтон

30 сентября, 10:01

Следователи обратились к 130 чиновникам, которые писали Клинтон

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

За изучение писем десятков нынешних и бывших высших должностных лиц Госдепа, которые отправлялись на личную почту бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, взялась администрация президента США Дональда Трампа начала. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что таким образом Госдеп возрождает "политически токсическое дело, которое затмило выборы 2016 года". Всего, в течение последних недель следователи обратились к 130 высокопоставленным чиновникам. Им сообщили, что это может быть потенциальным нарушением безопасности, поскольку письма отправлялись в незащищенный ящик Клинтон.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что бывшему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон грозило бы уголовное дело, если бы за нее не вступился директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми.

В тренде
Украденное детство 16-летней экоактивистки и Украина как гарантия безопасности Европы: главные высказывания недели
Грета Тунберг. Фото: AFP

Также мы писали, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чиновники Клинтон расследование письма переписка Госдеп США

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов
Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларовFun
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего бельяСША
Илон Маск по-русски дал отпор россиянам:
Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"Fun
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
Американский министр уснул во время речи Трампа на Генассамблее: видео
Американский министр уснул во время речи Трампа на Генассамблее: видеоСША

Новости партнеров

Loading...