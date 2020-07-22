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Госдеп США обещает два миллиона долларов за "головы" украинских хакеров

22 июля, 22:20

Елена Вус Елена Вус

В январе украинцам были предъявлены обвинения

Госдеп США, где ранее украинца обвинили в краже инсайдерской финансовой информации, предлагает 1 млн долларов вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых за киберпреступления. Вознаграждение за помощь в поиске хакеров предлагают в рамках TOCRP – Программы вознаграждений в рамках борьбы с транснациональной организованной преступностью.

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Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Госдепа.

Артему Радченко и Александру Еременко инкриминируют участие в схеме обмена информацией, полученной путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Обвинения были предъявлены в январе 2019 года

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Радченко и Еременко обвиняются по 16 пунктам, связанным с мошенничеством. В обвинительном заключении утверждается, что они взломали систему электронного сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и украли тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были незаконно проданы.

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