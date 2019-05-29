Госдеп США озвучил цель переговоров властей и оппозиции Венесуэлы

Предыдущие усилия по ведению переговоров потерпели неудачу

Фото: AFP

Переговоры в Норвегии между властями Венесуэлы и оппозицией должны быть сосредоточены лишь на смещении Николаса Мадуро с должности президента страны, заявила представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Что касается переговоров в Норвегии, то, как мы неоднократно заявляли, Соединенные Штаты считают, что единственное, о чем следует договориться с Николасом Мадуро, так это об условиях его ухода (с поста президента Венесуэлы – ред)", – сказала представитель госдепа журналистам.

"Хотя предыдущие усилия по ведению переговоров потерпели неудачу, поскольку режим использовал их, чтобы разделить оппозицию и выиграть время, мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены именно на уходе Мадуро в качестве предварительного условия для прогресса (ситуации в Венесуэле – ред)", – подчеркнула Ортагус.

Как ранее сообщил МИД Норвегии, на этой неделе в Осло пройдет второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции. Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", на первой раунде они общались через норвежских посредников.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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