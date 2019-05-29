Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Госдеп США озвучил цель переговоров властей и оппозиции Венесуэлы

29 мая, 01:07

Предыдущие усилия по ведению переговоров потерпели неудачу

Фото: AFP

Переговоры в Норвегии между властями Венесуэлы и оппозицией должны быть сосредоточены лишь на смещении Николаса Мадуро с должности президента страны, заявила представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Что касается переговоров в Норвегии, то, как мы неоднократно заявляли, Соединенные Штаты считают, что единственное, о чем следует договориться с Николасом Мадуро, так это об условиях его ухода (с поста президента Венесуэлы – ред)", – сказала представитель госдепа журналистам.

"Хотя предыдущие усилия по ведению переговоров потерпели неудачу, поскольку режим использовал их, чтобы разделить оппозицию и выиграть время, мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены именно на уходе Мадуро в качестве предварительного условия для прогресса (ситуации в Венесуэле – ред)", – подчеркнула Ортагус.

Как ранее сообщил МИД Норвегии, на этой неделе в Осло пройдет второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции. Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", на первой раунде они общались через норвежских посредников.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Венесуэла

Вы сейчас просматриваете новость " Госдеп США озвучил цель переговоров властей и оппозиции Венесуэлы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Венесуэле пройдут выборы в парламент страны

Вчера, 07:53

Мадуро призвал обновить парламент на выборах, чтобы "покончить с порочным кругом"

В Венесуэле власти готовы к переговорам с оппозицией – Мадуро

Вчера, 05:11

Представители властей отправились в Норвегию для обсуждения возможности переговоров с оппозицией

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Алина Гросу рассказала о романе с женатым

Касаткина — Пуиг, Вавринка — Гарин. Экспресс на «Ролан Гаррос»

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь