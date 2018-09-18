Госдеп США подвергся хакерской атаке – СМИ

По данным журналистов, атаке подверглись менее 1% почтовых ящиков персонала

Издание Politico сообщает о том, что 7 сентября электронные почтовые ящики сотрудников Госдепартамента США были атакованы неизвестными хакерами.

По данным журналистов, атаке подверглись менее 1% почтовых ящиков персонала.

"Мы установили, что личные данные определенных сотрудников, возможно, подверглись атаке. Мы уведомили этих сотрудников", – цитирует издание Госдеп США.

Информацию о хакерской атаке подтвердили также на условиях анонимности два представителя руководства США.

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Госдеп США после взлома провел проверку и изучил причины хакерской атаки, но не сообщил об установлении лиц, стоящих за кибератакой.

Напомним, представители американской разведки обнаружили, что в кампании, предшествовавшей президентским выборам в 2016 году в США, российские хакеры взломали конфиденциальные данные Демократического национального комитета.

В частности кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер сообщил, что российские хакеры совершили атаку на ее сайт.

А в профильном отделе Министерства внутренней безопасности США установили факт хакерской атаки из РФ на выборах в 2016 году.