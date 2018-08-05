Госдеп США потребовал от РФ прекратить попытки влияния через соцсети

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчел вызвал временного поверенного в делах РФ в США Дмитирия Жирнова, чтобы выразить недовольство использованием Россией соцсетей для вмешательства в дела Соединенных Штатов, сообщила представитель госдепартамента США Хизер Нойер.

"Помощник госсекретаря Митчел вызывал временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Жирнова, чтобы тот ответил на вопросы, касающиеся попыток Кремля использовать сообщения в социальных сетях для провоцирования насилия и раскола в США", – говорится в сообщении, размещенном в твиттере Нойерт.

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон "не потерпит такого агрессивного вмешательства".

Как сообщалось, Трамп обозначил Россию среди стран, которые вмешиваются во внутренние дела США.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом.

Как известно, 31 июля в Facebook сообщили, что удалили из этой соцсети, а также из Instagram, 32 страницы и аккаунта с признаками "скоординированного неаутентичного поведения", которые были связаны с подготовкой протестов в Вашингтоне.