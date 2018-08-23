Госдеп США потроллил Россию за "Сармат"

В Госдепе объявили о создании новой должности – старший советник по вопросам злонамеренной деятельности РФ и тенденций

Госдепартамент США потроллил Кремль, назвав новую должность по России именем новейшего российского ракетного комплекса. Об этом сообщает CNBC.

В этот вторник в Госдепе объявили о создании новой должности – старший советник по вопросам злонамеренной деятельности РФ и тенденций. На английском должность звучит следующим образом: senior advisor for Russian malign activities and trends, или SARMAT.

О введении новой должности рассказал помощник госсекретаря США Весс Митчелл во время слушаний комитета по международным отношениям сената США. В частности, на слушаниях обсуждался вопрос эффективности санкций в отношении России.

Как отмечает CNBC, представитель Госдепартамента США подтвердил, что название должности не было случайностью.

Пока неизвестно, кто будет назначен на должность.

Как известно, в своем президент РФ Владимир Путин объявил о новейшем ракетном комплексе "Сармат", способном нанести удар по США, который поступит на вооружение российской армии.

Ранее сообщалось, что вместо ракеты "Сармат" Путин показал видео 2007 года.

Напомним, в России признали, что противоракетная оборона США сильнее их ракет. ПРО США может отслеживать и перехватывать российские баллистические ракеты, начиная от самого их старта.