Госдеп США потроллил Россию за "Сармат"

Сегодня, 15:08

В Госдепе объявили о создании новой должности – старший советник по вопросам злонамеренной деятельности РФ и тенденций

Госдепартамент США. Фото: AFP
Госдепартамент США. Фото: AFP

Госдепартамент США потроллил Кремль, назвав новую должность по России именем новейшего российского ракетного комплекса. Об этом сообщает CNBC.

В этот вторник в Госдепе объявили о создании новой должности – старший советник по вопросам злонамеренной деятельности РФ и тенденций. На английском должность звучит следующим образом: senior advisor for Russian malign activities and trends, или SARMAT.

О введении новой должности рассказал помощник госсекретаря США Весс Митчелл во время слушаний комитета по международным отношениям сената США. В частности, на слушаниях обсуждался вопрос эффективности санкций в отношении России.

Как отмечает CNBC, представитель Госдепартамента США подтвердил, что название должности не было случайностью.

Пока неизвестно, кто будет назначен на должность.

Как известно, в своем президент РФ Владимир Путин объявил о новейшем ракетном комплексе "Сармат", способном нанести удар по США, который поступит на вооружение российской армии. 

Ранее сообщалось, что вместо ракеты "Сармат" Путин показал видео 2007 года.

Напомним, в России признали, что противоракетная оборона США сильнее их ракет. ПРО США может отслеживать и перехватывать российские баллистические ракеты, начиная от самого их старта.
Россия, США, Путин, Госдепартамент, сармат

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: airport.kiev.ua

Госдепартамент опроверг выводы о приостановке выполнения США Договора с Россией по открытому небу

15 Августа, 03:11

Дипломат заверила, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены продолжению выполнения договора

США

Хизер Нойерт. Фото: Getty

"Немедленно освободить": Госдеп США жестко обратился к Кремлю из-за украинцев

18 Июня, 18:52

В США особенно обеспокоены благополучием четырех украинцев, несправедливо осужденных, которые сейчас голодают с протестом
Загрузка...

США

фото AFP

Помпео отправился в Нью-Йорк на встречу с "правой рукой" Ким Чен Ына

30 Мая, 23:42

Представитель Северной Кореи прибыл в Нью-Йорк для подготовки к саммиту США-КНДР

США

Никки Хейли. Фото: AFP

США дадут ответ на химическую атаку в Сирии независимо от резолюции СБ ООН - Хейли

10 Апреля, 01:48

По словам Никки Хейли, миру нужно показать, что справедливость существует

США

Фото: AFP

В США не исключают ракетного удара по Сирии после химатаки в Дума

8 Апреля, 16:57

Белый дом изучает информацию о применении химического оружия против мирных жителей и думают над ответными мерами

США

Фото: AFP

США прямо обвинили Россию в применении химоружия в Сирии

8 Апреля, 09:06

Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором Россия обвиняется в нарушении конвенции ООН и помощи Асаду в уничтожении народа
Загрузка...