Госдеп США призвал Россию прекратить свое "безрассудное поведение"

Сегодня, 12:20

В США поприветствовали действия Facebook против вредоносной активности 

Хезер Науэрт. Фото из открытых источников
Хезер Науэрт. Фото из открытых источников

В Госдепе США потребовали, чтобы Россия и другие страны немедленно прекратили "свое безрассудное поведение, разжигающее рознь и насилие". Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт на своей странице в социальной сети. 

"Мы приветствуем действия Facebook против вредоносной активности. Мы требуем, чтобы Россия и другие страны немедленно прекратили свое безрассудное поведение, разжигающее рознь и насилие. Мы не потерпим попытки иностранных государств, включая Россию, подорвать демократические процессы и институты", – написала она.

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Как известно, 31 июля в Facebook сообщили, что удалили из этой соцсети, а также из Instagram, 32 страницы и аккаунта с признаками "скоординированного неаутентичного поведения", которые были связаны с подготовкой протестов в Вашингтоне на следующей неделе. 

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России",  заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы. 

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.
Россия, США, facebook, вмешательство, вмешательство России

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