Госдеп США проверяет счета Кадырова: чеченский лидер отреагировал

Чеченский лидер уверяет, что у него нет за границей бизнеса или денег в банках

США не только вводят санкции против России, но и взялись за президента Чечни Рамзана Кадырова. Госдепартамент проверяет заграничные счета чеченского лидера. Об этом он сам написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он не имеет за границей никакого бизнеса.

"Госдеп США и конгрессменов Тома Малиновски и Джо Уилсона беспокоят мой "бизнес и мои банковские счета" в зарубежных странах и братские отношения между ЧР и ОАЭ. По этому поводу конгрессмены сделали запрос в Госдеп. В ответе говорится, что "департамент продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова… за пределами Российской Федерации. Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и что им отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой президент, свое Федеральное собрание. Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа… Они днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в ЧР, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки. Успокойтесь, господа. Ничего из этого не получится", – заявил Кадыров.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале февраля во Франции зарезали блогера, который критиковал Кадырова и обвинял чеченского лидера в нарушении прав человека.

А летом 2019-го у резиденции Рамзана Кадырова в Грозном произошла стрельба – члены террористической группировки "Исламское государство" напали на полицейских.

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