Госдеп США требует вернуть Павла Гриба на родину
Кроме того, в Госдепе выразили обеспокоенность состоянием здоровья задержанного
Государственный департамент США осудил решение российского суда относительно украинского политзаключенного Павла Гриба, выразил обеспокоенность его состоянием здоровья и потребовал снять обвинение и вернуть задержанного на родину, сообщили в посольстве Украины в США.
"Государственный департамент США осуждает решение России относительно приговора 6 лет заключения украинскому политзаключенному Павлу Грибу", – цитирует украинское посольство на своей странице в Фейсбук в субботу вечером сообщение внешнеполитического ведомства США.
Кроме того, в Госдепе выразили обеспокоенность состоянием здоровья задержанного.
"Россия должна срочно вернуть его в Украину и снять обвинения", – сказано в сообщении.
В информации также подчеркивается, что в Госдепе отметили, что Гриб был задержан "из-за оппозиции российской агрессии".
Отметим, в Европейском Союзе также требуют от Российской Федерациинемедленно освободить незаконно приговоренного к шести годам лишения свободы украинского политзаключенного Павла Гриба.
Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.
Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
Смотрите видео: Политзаключенному Павлу Грибу зачитали обвинительный акт:
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