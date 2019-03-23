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Госдеп США требует вернуть Павла Гриба на родину

Сегодня, 22:12

Кроме того, в Госдепе выразили обеспокоенность состоянием здоровья задержанного

Фото: AFP
Госдеп США требует вернуть Павла Гриба на родину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/692/2d2/5c96922d2cf4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/692/2d2/5c96922d2cf4f.jpg США Кроме того, в Госдепе выразили обеспокоенность состоянием здоровья задержанного

Государственный департамент США осудил решение российского суда относительно украинского политзаключенного Павла Гриба, выразил обеспокоенность его состоянием здоровья и потребовал снять обвинение и вернуть задержанного на родину, сообщили в посольстве Украины в США.

"Государственный департамент США осуждает решение России относительно приговора 6 лет заключения украинскому политзаключенному Павлу Грибу", – цитирует украинское посольство на своей странице в Фейсбук в субботу вечером сообщение внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, в Госдепе выразили обеспокоенность состоянием здоровья задержанного.

"Россия должна срочно вернуть его в Украину и снять обвинения", – сказано в сообщении.

В информации также подчеркивается, что в Госдепе отметили, что Гриб был задержан "из-за оппозиции российской агрессии".

Отметим, в Европейском Союзе также требуют от Российской Федерациинемедленно освободить незаконно приговоренного к шести годам лишения свободы украинского политзаключенного Павла Гриба.

Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку. 

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

Смотрите видео: Политзаключенному Павлу Грибу зачитали обвинительный акт:

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Тег приговор, политзаключенный, Госдеп США, Павел Гриб

Вы сейчас просматриваете новость " Госдеп США требует вернуть Павла Гриба на родину". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

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