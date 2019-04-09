Госдеп США запретил въезд в страну 16 лицам, которые причастны к убийству журналиста Хашуджи

Закон требует, чтобы государственный секретарь публично или в частном порядке определил таких чиновников и их ближайших родственников

Фото: AFP

Госдеп США запретил въезд в страну 16 лицам, которые причастны к убийству журналиста Хашуджи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg 2019-04-09T04:31:00+03:00 США Закон требует, чтобы государственный секретарь публично или в частном порядке определил таких чиновников и их ближайших родственников

Госдеп США запретил въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста Джамаля Хашуджи. Согласно сообщению госдепартамента США, запрет на въезд для 16 граждан Саудовской Аравии был введен в соответствии с разделом Закона о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года.

"В тех случаях, когда государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что должностные лица иностранных правительств причастны к значительной коррупции или грубым нарушениям прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезжать в Соединенные Штаты. Закон требует, чтобы государственный секретарь публично или в частном порядке определил таких чиновников и их ближайших родственников", – говорится в сообщении.

В списке лиц, которым запрещен въезд в США, в частности, присутствуют имена консультанта по средствам массовой информации наследного принца Сауда аль-Кахтани, сотрудника службы безопасности Саудовской Аравии Махера Абдулазиза Мутреба и члена королевской гвардии Таара Галеб аль-Харби.

Все они, по данным СМИ, входили в специальную группу для борьбы с инакомыслящими, организованную по приказу принца Мухаммеда бен Салмана.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.