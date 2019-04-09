Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Госдеп США запретил въезд в страну 16 лицам, которые причастны к убийству журналиста Хашуджи

Сегодня, 04:31

Закон требует, чтобы государственный секретарь публично или в частном порядке определил таких чиновников и их ближайших родственников

Фото: AFP
Госдеп США запретил въезд в страну 16 лицам, которые причастны к убийству журналиста Хашуджи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg США Закон требует, чтобы государственный секретарь публично или в частном порядке определил таких чиновников и их ближайших родственников

Госдеп США запретил въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста Джамаля Хашуджи. Согласно сообщению госдепартамента США, запрет на въезд для 16 граждан Саудовской Аравии был введен в соответствии с разделом Закона о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года.

"В тех случаях, когда государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что должностные лица иностранных правительств причастны к значительной коррупции или грубым нарушениям прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезжать в Соединенные Штаты. Закон требует, чтобы государственный секретарь публично или в частном порядке определил таких чиновников и их ближайших родственников", – говорится в сообщении.

В списке лиц, которым запрещен въезд в США, в частности, присутствуют имена консультанта по средствам массовой информации наследного принца Сауда аль-Кахтани, сотрудника службы безопасности Саудовской Аравии Махера Абдулазиза Мутреба и члена королевской гвардии Таара Галеб аль-Харби.

Все они, по данным СМИ, входили в специальную группу для борьбы с инакомыслящими, организованную по приказу принца Мухаммеда бен Салмана.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября. 

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег США, запрет, принц, Саудовская Аравия, Госдеп США, Хашуджи

Вы сейчас просматриваете новость " Госдеп США запретил въезд в страну 16 лицам, которые причастны к убийству журналиста Хашуджи". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети убитого журналиста Хашуджи получают от властей Саудовской Аравии выплаты— СМИ

2 апреля, 04:18

Дети могут получить значительные суммы, если попросят помиловать представителей саудовской власти высокого ранга

Интерпол ищет 20 человек в деле об убийстве журналиста Хашуджи

14 марта, 23:57

Международная организация сделала это по запросу Турции

Турция передаст дело об убийстве Хашкаджи в международный суд

16 февраля, 00:55

Эрдоган обвинил США в том, что они не приложили все усилия к расследованию убийства Хашкаджи

Тело Хашуджи могли сжечь в печи – отчет спецслужб Стамбула

14 февраля, 17:10

Жар в печи, которая находится в резиденции генконсула, может достигать температуры в тысячу градусов Цельсия

Кронпринц Саудовской Аравии не заказывал убийства журналиста Хашуджи – глава МИД

8 февраля, 20:36

Министр отказался комментировать опубликованную накануне статью американской газеты "Нью-Йорк таймс"

Американские сенаторы готовят "наказание" для Саудовской Аравии за убийство Хашуджи

8 февраля, 09:37

Законопроект предусматривает ограничение поставок Эр-Рияду танков, истребителей и боеприпасов

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Победительница Евровидения-2018 появилась на публике в бикини

Что произойдёт с телом, если вы начнёте ходить по 10 тысяч шагов

За несколько часов до отставки Назарбаев звонил Путину

Популярный одесский пляж оказался под угрозой

Актер Ярослав Бойко впервые публично рассказал о любовнице

Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Зеленский ответил на информацию о его бизнесе в России
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников