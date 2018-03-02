Госдеп утвердил поставки Javelin в Украину

Сегодня, 01:06

Как подчеркнули в Вашингтоне, предложенная продажа противотанковых ракет Украине не изменит военного баланса в регионе

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Государственный департамент США утвердил решение о поставках Украине переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму $47 млн.

Об этом официально сообщили в четверг в Пентагоне.

"Система Javelin поможет Украине создать долгосрочный оборонительный потенциал для защиты её суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения своих требований национальной обороны", – заявили в оборонном ведомстве США.

При этом уточняется, что речь идет о покупке Украиной 210 ракет и 37 пусковых установок. Кроме этого, сумма в $47 млн будет включать также проведение тренировок, материально-техническую помощь и обслуживание.

Как подчеркнули в Вашингтоне, предложенная продажа противотанковых ракет Украине не изменит военного баланса в регионе.

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Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину сейчас проходят утверждение в Конгрессе США, и даты, когда их отправят в Украину, пока нет.

А вот начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина готова принимать американское летальное оружие.

Как ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко говорил, что знает все даты относительно поставок оружия из США. Он также отметил, что в связи с вооружением американцами Украины, изменилось настроение России и боевиков.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал намерение США вооружить Украину, отметив, что Москва не может запретить американцам этого делать. По его словам, Россия будет делать выводы относительно поставок вооружений в Украину.
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Источник:

"Сегодня"

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