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Госдепу нужно вдвое больше денег на борьбу с "рупорами" Кремля: Помпео обратился в Сенат

30 июля, 16:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Госсекретарь выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената

Госдепартамент США запрашивает в два раза больше средств в бюджет на 2021 год для борьбы с дезинформацией и пропагандой со стороны России.

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Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год, сообщает ТАСС.

"Госдепартамент в бюджете на 2021 финансовый год запрашивает 138 млн долларов на работу Центра глобального взаимодействия — более чем в два раза выше текущего уровня. Мы не потерпим дезинформацию и другую пропаганду, которой руководит Кремль или любые другие наши противники", — сказал он.

Напомним, что на проходящих в США антирасистских протестах были избиты пропагандисты российского "Первого канала" .

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Также сообщалось, что месяцем ранее Латвия и Литва запретили ретрансляцию семи кремлевских телеканалов .

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А о сотрудничестве Киева и Вильнюса и их совместном противостоянии российской агрессии смотрите в видеосюжете:

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кремль пропаганда Сенат США дезинформация Майк Помпео
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