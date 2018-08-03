Госсекретарь США: до полной денуклеаризации КНДР еще далеко

Помпео подчеркнул, что для полной денуклеаризации Корейского полуострова "еще очень многое предстоит сделать"

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Северная Корея не прилагает достаточные усилия для денуклеаризации, поэтому до нее еще очень далеко.

"Глава КНДР Ким Чен Ын взял на себя обязательство стремиться к денуклеаризации. Международное сообщество потребовало, чтобы он делал это в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Северная Корея нарушает свои обязательства, она нарушает одну или даже обе резолюции Совбеза ООН", – сказал Помпео в преддверии участия в форуме глав МИД стран АСЕАН в Сингапуре.

При этом он подчеркнул, что для полной денуклеаризации Корейского полуострова "еще очень многое предстоит сделать".

Как известно, Ким Чен Ын направил 1 августа новое письмо президенту США Дональду Трампу, а тот направил северокорейскому лидеру ответное письмо. Тем не менее, в Белом доме накануне заявили, что второй саммит США-КНДР пока что не планируется.

Напомним, 13 июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия". При этом в Twitter он назвал письмо "очень приятной запиской", заявив, что "достигнут большой прогресс".